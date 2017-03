22/03/2017 16:11

GOSSIP DILETTA LEOTTA VIDEO / In un video pubblicato su 'Instagram Stories' Diletta Leotta non perdona: la giornalista di Sky, ormai regina dei social network, riprende i collaboratori presenti nel proprio camerino. Sottrarsi all'obietivo della Leotta è impossibile: anche chi prova a fuggire è 'colpito' in flagrante.

B.D.S.