DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Inghilterra-Lituania 1-0: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

26/03/2017 17:00

DIRETTA INGHITLERRA LITUANIA LIVE / L'Inghilterra ospita la Lituania nell'ultimo turno del girone di andata del gruppo F di qualificazione ai Mondiali 2018. La Nazionale di Southgate va a caccia di un successo che le permetterebbe di restare al comando della classifica, mentre quella di Jankauskas cerca punti per rimanere in corsa per il secondo posto. Calciomercato.it vi offre il match di 'Wembley' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Inghilterra (4-2-3-1): Hart; Walker, Keane, Stones, Bertrand; Dier, Alli; Sterling, Lallana, Oxlade-Chamberlain; Defoe.

Lituania (4-2-3-1): Setkus; Vaitkunas, Kijanskas, Klimavicius, Slavickas; Kuklys, Zulpa; Novikovas, Slivka, Cernych; Valskis.

CLASSIFICA: Inghilterra punti 10, Slovenia 8, Slovacchia 6, Lituania 5, Scozia 4, Malta 0.