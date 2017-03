Calciomercato Fiorentina, Iachini non si tira indietro: "Sarebbe bello un cappellino viola"

22/03/2017 16:17

CALCIOMERCATO FIORENTINA IACHINI / Giuseppe Iachini è legato alla Fiorentina da un passato come giocatore ed in futuro potrebbe diventare anche uno dei nomi spendibili per la panchina dei viola. L'ex allenatore di Chievo ed Udinese infatti - in un'intervista a 'Radio Blu' - ha confessato: "Sì, sarebbe bello indossare un cappellino viola in panchina, ma mi pare tutto molto prematuro. La stagione non è ancora finita per la squadra che può ancora dire molto sul campo".

O.P.