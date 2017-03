Inter, Joao Mario: "Non mi pento di aver scelto i nerazzurri"

22/03/2017 15:54

INTER JOAO MARIO / Il centrocampista dell'Inter, Joao Mario, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo per fare il punto tra presente e recente passato. Le sue dichiarazioni: "Non mi pento della scelta di lasciare lo Sporting per andare a giocare in Italia. La Serie A è un campionato di un livello superiore a quello portoghese, c'è molto tattica, ma anche scontro fisico. Devo dire che sono soddisfatto di quello che sto facendo in nerazzurro".

O.P.