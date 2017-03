DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Azerbaigian-Germania 1-1: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

26/03/2017 17:00

DIRETTA AZERBAIGIAN GERMANIA LIVE / Il big match della quinta giornata del gruppo C di qualificazione ai Mondiali 2018 mette di fronte la sorpresa Azerbaigian e la favoritissima Germania. La squadra di Prosinecki vuole continuare a stupire e fermare i campioni del mondo in carica, mentre quella di Loew vuole restare a punteggio pierno. Calciomercato.it vi offre il match del 'Tofiq Bahramov' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Germania (4-2-3-1): Leno; Hector, Höwedes, Hummels, Kimmich; Khedira, Kroos; Draxler, Schürrle, Müller; Gomez.

Azerbaigian (4-2-3-1): Agayev; Pashaev, Guseinov, Sadygov, Mirzabekov; Qarayev, Amirquliev; Ismayilov, Huseynov, Nazarov; Sheydaev.

CLASSIFICA: Germania punti 12, Azerbaigian 7, Irlanda del Nord 7, Repubblica Ceca 5, Norvegia 3, San Marino 0.