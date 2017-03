22/03/2017 15:47

GERMANIA KHEDIRA JUVENTUS / Allarme Germania per Sami Khedira: come comunicato dalla Federcalcio tedesca, tramite il profilo Twitter della Nazionale, il centrocampista della Juventus salterà la sfida contro l'Inghilterra per un problema alla caviglia sinistra. Khedira resterà comunque nel ritiro con la nazionale che il 26 marzo affronterà l'Azerbaigian in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2018.

B.D.S.