Maurizio Russo

25/03/2017 19:45

DIRETTA PORTOGALLO UNGHERIA LIVE / L'ultima sfida del girone di andata del girone B di qualificazione ai Mondiali 2018 mette di fronte i campioni d'Europa del Portogallo e l'Ungheria. La formazione di Santos deve vincere per non perdere terreno dalla Svizzera, mentre quella di Storck deve evitare la sconfitta per restare in corsa almeno per il secondo posto. Calciomercato.it vi offre il match del 'Da Luz' in tempo reale.

CLASSIFICA: