Calciomercato Napoli, scontro Insigne-ADL: la posizione dei tifosi

Giuseppe Barone

22/03/2017 16:08

INSIGNE NAPOLI RINNOVO / "Continuerò a dare il massimo per il Napoli, poi se un giorno qualcuno vorrà infrangere il mio sogno di vincere ci rimarrò male, ma bisognerà andare avanti". Così ha parlato ieri il talento napoletano Lorenzo Insigne direttamente dal ritiro della Nazionale. Premiato da Giampiero Ventura per il suo ottimo rendimento in maglia azzurra, Insigne non riesce proprio a staccarsi dalla sua Napoli ed anche dal ritiro della nazionale non può mancare un commento sul calciomercato. Le sue parole di questi giorni hanno infatti dato una pesante scossa all'ambiente partenopeo con i tifosi ora schierati tutti dalla parte del folletto in maglia numero 24 che continua a dispensare dichiarazioni d'amore per Napoli e soprattutto per il 'suo' Napoli. Nell'intervista rilasciata ieri alla Rai, Insigne parlava di sogno, quello di vincere proprio con indosso la maglia della sua città. Tra lui e il desiderio ardente di proseguire con l'azzurro sulle spalle c'è un solo problema: il rinnovo di contratto.

Il rinnovo di Insigne e il cambiamento di De Laurentiis

Sul rinnovo Insigne in queste ore è stato piuttosto chiaro: "Al presidente ho detto abbastanza, ho fatto quello che dovevo fare e con la mia coscienza sto a posto. Se vuole proseguire questo matrimonio tocca a lui, altrimenti ognuno andrà per la sua strada. I matrimoni si fanno in due". Questione dunque di venirsi incontro. Insigne e De Laurentiis i protagonisti di una telenovela chiamata rinnovo che sta animando il calciomercato Napoli e destinata magari presto (questo sperano i tifosi) a chiudersi con un fantastico 'happy ending'. Negli ultimi tempi infatti le parti sembrano essersi notevolmente avvicinate: dalle richieste shock da circa 5 milioni della scorsa estate ad un possibile accordo da 3 milioni di euro a stagione a salire fino a 4 comprensivo della cessione totale dei famosissimi diritti d'immagine al club di De Laurentiis. Dal canto suo Insigne sarebbe pronto a ritoccare verso il basso le proprie pretese tendendo una 'mano' verso la società evitando comunque di scendere sotto i 4 milioni e strappando magari una percentuale anche su diritti d'immagine in virtù anche dell'importante proposta di uno sponsor. Un riavvicinamento parziale dunque e a tratti addirittura inaspettato e che potrebbe presto (o tardi) portare all'autografo più importante della carriera di Lorenzo Insigne: quello sul rinnovo di contratto, ovviamente sempre al fianco del 'suo' Napoli.