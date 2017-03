Napoli-Juventus, il Questore: "Valutiamo il divieto di trasferta per i tifosi bianconeri"

22/03/2017 15:21

NAPOLI JUVENTUS / "Stiamo valutando il divieto di trasferta per i tifosi della Juventus": il Questore di Napoli Antonio De Iesu ha parlato a 'Kiss Kiss Napoli del doppio incontro tra gli azzurri e i bianconeri in programma nella prima settimana di aprile. De Iesu spiega: "E' una gara a rischio e stiamo pensando di vietare le trasferte ai tifosi juventini come è accaduto per i napoletani a Torino. Vogliamo vivere due serate come quella di Champions in occasione della sfida contro il Real Madrid".

B.D.S.