Calciomercato Napoli, la rivelazione: "Presi Kessié e Keita". Ma l'agente...

22/03/2017 15:31

CALCIOMERCATO NAPOLI KESSIE KEITA / Un Napoli scatenato sul calciomercato stando a quanto rivelato da 'Radio Kiss Kiss Napoli' che ha praticamente dato per chiuse due trattative in entrata. Infatti i partenopei avrebbero già trovato un accordo per Kessié dell'Atalanta e Keita della Lazio: operazioni che rispettivamente vedrebbero in uscita Grassi e Duvan Zapata. Scenario che tuttavia è stato subito ridimensionato dalle parti chiamate in causa.

Calciomercato Napoli, agente Kessié: "Venti squadre su di lui. Mai sentito De Laurentiis"

A stoppare subito le indiscrezioni, almeno quelle relative al centrocampista dei bergamaschi, ci ha pensato George Atangana, agente di Franck Kessié che dopo poco più di un'ora sempre ai microfoni della radio ha affermato: "Si sono già mosse una ventina di squadre sul mio assistito e sto parlando anche di alcuni dei migliori club europei". La concorrenza infatti è molto forte sia all'estero che in Italia con Juventus e soprattutto Roma che si sono mosse con decisione. Il procuratore poi continua: "Con il Presidente De Laurentiis non mi sono ancora sentito, ma fino a giugno rimane tutto bloccato. Una cosa è certa, Napoli è una piazza interessante, ma chi lo vuole dovrà sborsare molto". Il calciomercato Napoli quindi rimane sempre vigile su Kessié come su Keita, attaccante dei biancocelesti che piace anche a Milan e Juventus.

O.P.