DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Bulgaria-Olanda: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

25/03/2017 19:45

DIRETTA BULGARIA OLANDA LIVE / L'ultimo turno del girone di andata del gruppo A di qualificazione ai Mondiali 2018 mette di fronte Bulgaria e Olanda. La Nazionale di Petev ha bisogno di un successo per operare il sorpasso sugli 'Oranje', mentre quella di Blind è chiamata a vincere per restare al passo con la Francia. Calciomercato.it vi offre il match del 'Vasil Levski Stadium' in tempo reale.

CLASSIFICA: Francia punti 10, Olanda 7, Svezia 7, Bulgaria 6, Bielorussia 2, Lussemburgo 1.