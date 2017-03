Calciomercato Milan, Deulofeu dalla Spagna: "Non penso al futuro. Grazie rossoneri"

22/03/2017 15:16

MILAN DEULOFEU SPAGNA / In poche settimane Gerard Deulofeu si è imposto come titolare del Milan di mister Montella e le sue prestazione in campo sono state piuttosto soddisfacenti. La pensa così anche il commissario tecnico della Spagna, Julien Lopetegui, che lo ha convocato in Nazionale e dal ritiro degli iberici l'esterno racconta: "L'allenatore mi ha mostrato la sua fiducia ed io sto lavorando sodo, per me è un onore questa chiamata e spero di continuare ad essere convocato con regolarità". Un messaggio chiaro insomma anche pensando al calciomercato: Deulofeu vuole giocare il più possibile anche per tenersi stretto il posto in Nazionale.

Calciomercato Milan, il futuro di Deulofeu

Ed in conferenza stampa non è certo mancata nemmeno la domanda sul calciomercato Milan e su un futuro in chiave Barcellona magari: "Un grande club, ma io in questo momento non sto pensando al futuro. Quando il Milan mi ha cercato non ho avuto alcun dubbio ed anche grazie a questo se sono tornato nella 'Roja'".

O.P.