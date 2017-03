22/03/2017 15:01

VIAREGGIO JUVENTUS KEAN / Non arrivano buone notizie dalla Viareggio Cup per la Juventus: Moise Kean infatti dopo 30 minuti di gioco nel match contro il Bruges è dovuto uscire. Per l'attaccante della Primavera, già convocato anche dalla prima squadra, forte dolore alla caviglia e la prematura sostituzione. Tutto peraltro sotto gli occhi di mister Allegri presente in tribuna per seguire i giovani bianconeri.