23/03/2017 04:08

SCHALKE 04 HUNTELAAR AJAX / Al termine della stagione in corso l'avventura di Huntellar in casa Schalke 04 potrebbe volgere al termine. Soltanto 15 presenze per lui ad oggi, con il rinnovo del contratto già rifiutato. Il 33enne si guarderà dunque intorno e, come riportato da 'Sky Sports', potrebbe far ritorno in Olanda, per la precisione al suo ex club, l'Ajax.

L.I.