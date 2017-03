Napoli, agente Hamsik: "L'anno prossimo farà meglio. Rinnovi? Serve una soluzione"

22/03/2017 14:24

NAPOLI AGENTE HAMSIK / Il presente con la doppia sfida alla Juventus, l'orgoglio per il pallone d'oro slovacco, il futuro con i nodi ancora da sciogliere del calciomercato. Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, fa il punto sulle news Napoli e affronta vari argomenti. Si parte dal pallone d'Oro slovacco, vinto per la sesta volta da 'Marekiaro': "E' stato bellissimo per Marek essere eletto il miglior giocatore slovacco per la sesta volta. Gli appuntamenti decisivi per la Slovacchia, invece, quelli per la qualificazione al Mondiale ci saranno tra settembre e ottobre - le parole del procuratore a 'Radio Crc' -. Il meglio di Hamsik deve ancora venire. Ha solo 29 anni e può migliorare. Anzi, sono convinto che nella prossima stagione potrà dare ancora di più. La speranza condivisa con lui è che si possa continuare a migliorare".

Migliorare continuando a indossare la maglia azzurra, quella che potrebbero lasciare Mertens e Ghoulam, mentre per Insigne c'è da sciogliere il nodo diritti di immagine, come raccontato da Calciomercato.it: "Serve trovare una soluzione perché il Napoli probabilmente partirà, nella prossima stagione, dalla fase a gironi di Champions". Sempre in tema di calciomercato c'è l'ipotesi Robert Mak per gli azzurri: "In estate vedremo, tanti club lo osservano. Napoli? Mai dire mai".

Napoli, l'agente di Hamsik sul doppio incrocio con la Juventus

Prima dell'estate però c'è una stagione da terminare al meglio, magari riuscendo a migliorare la fase difensiva con i tanti gol presi nella ripresa: "E' solo una questione di concentrazione e non ci spieghiamo perché succede. Probabilmente, contro l'Empoli, sul 3-0 i calciatori si sono rilassati troppo". Un finale di stagione che passa dal doppio incrocio con la Juventus: "Il Napoli le può vincere entrambe. Certo, le partite con la Juventus non sono mai facili, ma il Napoli vuole arrivare secondo in classifica e credo che almeno una sfida la vincerà".