Calciomercato Torino, un bomber da Cipro: radar su Sotiriou

22/03/2017 14:35

CALCIOMERCATO TORINO SOTIRIOU / Poteva essere del Torino già a gennaio, in estate dovrebbe diventare una realtà: parliamo di Pieros Sotiriou, attaccante dell'Apoel Nicosia. Punta forte fisicamente che nella scorsa sessione - come riporta 'Tuttosport' - era stata praticamente già presa per sostituire il partente Maxi Lopez, poi però non se ne è fatto di nulla. Adesso si torna a parlarne e la situazione è in evoluzione.

O.P.