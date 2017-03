Calciomercato Roma, Di Francesco risponde a Spalletti: "Non capisco le sue parole"

22/03/2017 14:13

CALCIOMERCATO ROMA DI FRANCESCO CONTRO SPALLETTI / "Non capisco il senso delle parole di Spalletti": Eusebio Di Francesco intervenuto a 'Tiki Taka' ha commentato le dichiarazioni del tecnico della Roma, secondo cui l'allenatore del Sassuolo si sarebbe offerto per la panchina giallorossa. "Non è vero, non è mai successo - ha spiegato Di Francesco che da calciatore ha giocato anche nella Roma -. Non voglio fare polemica ma né nella mia carriera di giocatore né in quella di allenatore mi sono proposto, mi hanno sempre cercato gli altri. Con la Roma non c'è nulla, sono concentrato sul Sassuolo: tra qualche settimana parlerò con i dirigenti e parleremo del futuro. A distanza non posso capire le parole di Spalletti: è una piazza particolare e per stare tranquilli occorre non prestare attenzine alle chiacchiere".

Di Francesco poi chiude con una battuta: "Ho un nome per il dopo Allegri alla Juventus: prenda Pirozzi (sindaco di Amatrice a cui è stata assegnata la panchina d'Oro, ndr).

B.D.S.