Calciomercato Juventus, occhi su Coulibaly: scout al lavoro

22/03/2017 14:18

CALCIOMERCATO JUVENTUS COULIBALY / La storia di Mamadou Coulibaly, centrocampista 18enne del Pescara, è oramai nota: il giovane dopo la traversata da migrante nel Mediterrano si sta mettendo in mostra sul campo. Di lui si parla molto bene, tanto da far scattare anche il preallarme della Juventus che tramite i suoi osservatori avrebbe già preso nota delle prestazioni del senegalese, come rivela 'Tuttosport'. Non solo i bianconeri però sul talento africano: anche la Premier League infatti si sarebbe già mossa.

O.P.