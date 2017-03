Calciomercato, Ceballos strizza l'occhio all'Atletico Madrid

23/03/2017 03:17

CEBALLOS ATLETICO MADRID - Dani Ceballos è uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo. Non a caso, il 20enne centrocampista del Betis Siviglia è finito nel mirino dell'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone in vista della prossima stagione. Il Nazionale Under 21 è orgoglioso dell'accostamento: "E' un onore per me - ha detto al quotidiano spagnolo 'As' - Ma sono concentrato sul Betis. Alla fine della stagione vedremo cosa succederà".

A.L.