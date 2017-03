Lega Serie A, ipotesi Cantamessa per la presidenza? Le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

22/03/2017 14:03

LEGA SERIE A CANTAMESSA - Continua la ricerca da parte dei club per le news serie A del futuro presidente della Lega Calcio. Il 2 marzo scorso non c'è stata la fumata per il sostituto del presidente dimissionario, da anni, Maurizio Beretta e il prossimo appuntamento è fissato per oggi, anche se difficilmente si avrà una fumata bianca. Nei mesi scorsi si era parlato con insistenza della possibile elezione di Walter Veltroni, ex segretario del Partito Democratico e dichiarato tifoso juventino, ma lo stesso ha poi rinunciato alla possibilità. Nelle ultime ore, invece, è spuntato il nome dell'avvocato Leandro Cantamessa, legale e membro del consiglio di amministrazione del Milan.

Lega Serie A, sondato Cantamessa per la presidenza

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, a Cantamessa è stata sì prospettata l'idea di candidarsi alla presidenza della Lega Serie A, ma allo stato attuale non c'è nulla di concreto a riguardo. Un'ipotesi di lavoro, appunto, ancora tutta da approfondire e, soprattutto, ci bisognerà capire la volontà del legale rossonero. Un gravoso impegno attende la futura guida della Lega tra la vendita dei diritti televisivi e tutti gli altri problemi del calcio nostrano da affrontare. Dunque, allo stato attuale, quello di Cantamessa è uno dei nomi sondati, ma nessun altro passo è stato mosso. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno novità.