Juventus-Barcellona, il big match di Champions sarà in chiaro

22/03/2017 13:19

CHAMPIONS JUVENTUS BARCELLONA / Sorteggio complicato per la Juventus, che dovrà sfidare il Barcellona nel prossimo turno di Champions League. Una sfida tutt'altro che semplice, nonostante i bianconeri abbiano dimostrato ampiamente di meritare il posto conquistato in Europa.

Grande attesa dei tifosi, che potranno gioire nel sapere che la gara d'andata sarà trasmessa in chiaro su 'Canale 5'. A riportare la notizia è il blog specializzato 'davidemaggio.it', che sottolinea come tutti potranno gustarsi il big match, facendo uno strappo all'esclusività dei match delle italiane in Champions.

L.I.