Italia-Albania, Bonucci verso un posto da titolare

22/03/2017 13:06

ITALIA ALBANIA CONDIZIONI BONUCCI / A causa di un virus Bonucci era stato costretto a saltare gli allenamenti con la Nazionale previsti nella giornata di ieri. Stando a quanto riportato da 'Sky Sport' però il giocatore sarebbe tornato a lavorare, a parte, questa mattina, durante una sessione a porte chiuse. Si va dunque verso un suo recupero per la sfida contro l'Albania, valida per le qualificazioni ai Mondiali, per la quale lo juventino resta un titolare designato.

L.I.