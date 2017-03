INSTAGRAM - Gomez lancia la 'Papu dance'

22/03/2017 12:55

INSTAGRAM ATALANTA GOMEZ / Il 'Papu' Gomez è sempre più un fenomeno del web. Esalta gli amanti del calcio sul campo ma sa prendersi in giro su Instagram e non solo. Lo dimostra ad esempio l'ultimo video pubblicato sul suo profilo ufficiale, nel quale fa un remix dei migliori imitatori della sua 'Papu dance'. Da casa Atalanta con Petagna agli studi di 'Premium', fino a un tifoso infortunato, che però non si tira indietro dinanzi alla sfida.

L.I.