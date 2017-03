Calciomercato Napoli, Mertens ha incontro il Chelsea a dicembre

22/03/2017 12:37

CALCIOMERCATO MERTENS CHELSEA / Ancora tutto da delineare il futuro di Dries Mertens che, tra campo e questioni private, potrebbe dire addio al Napoli. L'Inter ha mostrato il proprio interesse per il calciatore, con i tifosi azzurri che temono un nuovo caso Higuain. Vederlo giocare in Italia con un'altra maglia farebbe davvero male ai tifosi azzurri, soprattutto visto l'attaccamento del calciatore alla città, che ha vissuto in ogni suo aspetto.

Possibile anche una pista inglese per il talento belga, che con Sarri ha dimostrato anche di poter ricoprire il ruolo di prima punta con ottimi risultati. Venti gol per lui e l'attenzione del Chelsea di Conte che, come riportato da 'Il Mattino', avrebbe incontrato il calciatore a Londra verso la fine di dicembre. La trattativa per il rinnovo con De Laurentiis sembrava aver trovato un punto d'incontro sulla base di tre milioni di euro a stagione. L'esplosione dell'attaccante in fase realizzativa ha però complicato il tutto e, per la giusta offerta, le strade potrebbero dividersi.

L.I.