Calciomercato Inter, offerta dalla Premier per Perisic

22/03/2017 12:23

CALCIOMERCATO INTER PERISIC / L'Inter rischia di perdere Perisic per la prossima stagione. Da tempo, l'interesse di numerose compagini di Premier League è conclamato. Chi sembra voler fare sul serio è il Liverpool. Secondo 'Fichajes', i 'Reds' sono pronti a presentare un'offerta di tutto rispetto ai nerazzurri: 35 milioni di euro. Il croato piace molto a Klopp e sembra disposto a tutto per averlo ad Anfield l'anno prossimo. I milanesi, a quella cifra, in effetti potrebbero anche pensarci: la plusvalenza rispetto ai 19 milioni spesi per acquistarlo dal Wolfsburg sarebbe di un certo rilievo. E la cifra incassata potrebbe finanziare parte del prossimo mercato.

N.L.C.