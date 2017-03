Roma, Nainggolan: "Nella vita si fanno delle scelte. Ho parlato con Conte..."

22/03/2017 12:17

CALCIOMERCATO ROMA NAINGGOLAN / Le ottime prestazioni di Nainggolan negli ultimi anni hanno gettato su di lui i riflettori di mezza Europa. Molti i club interessanti al talento della Roma, che ad oggi ha sempre resistito alle tentazioni, dando la precedenza ai colori giallorossi: "Giocare in Inghilterra? Datemi il sole e verrò. - ha dichiarato a 'Sky Sports' - Sono felice qui e non so perché gettar tutto via per ricominciare".

PREMIER LEAGUE - "Guardo molto il calcio inglese e tanti miei compagni di Nazionale ci giocano. E' il miglior campionato al mondo. Nella vita però occorre fare delle scelte. La mia stagione è positiva e quando la finestra di mercato si aprirà torneremo a parlarne".

CHELSEA - "Ho parlato con Conte e il Chelsea era davvero interessato a me. Mi volevano ed è tutto quello che posso dire".

L.I.