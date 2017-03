Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo a centrocampo

22/03/2017 12:07

CALCIOMERCATO JUVENTUS CONTE BAKAYOKO / Nonostante non vi siano certezze sulla sua permanenza a Londra, Antonio Conte sta già lavorando per rafforzare il suo Chelsea con l'obiettivo di disputare una Champions League da protagonista. Nel mirino del tecnico pugliese ci sono diversi calciatori che interessano alle squadre italiane. Tra questi Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Monaco capolista in Ligue 1 e ai quarti di Champions dopo aver eliminato a sorpresa ma con pieno merito il Manchester City di Pep Guardiola. Il classe '94 francese piace molto anche alla sua ex Juventus, ma secondo 'Sky Sports Uk' il club di Roman Abramovich è nettamente pole avendo già trovato un accordo col calciatore, esploso definitivamente in questa stagione e col contratto in scadenza nel giugno 2019.

R.A.