DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Spagna-Israele: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

24/03/2017 19:45

DIRETTA SPAGNA ISRAELE LIVE / La quinta giornata del gruppo G di qualificazioni ai Mondiali 2018 mette di fronte Spagna ed Israele a Gijon. La squadra di Lopetegui va a caccia dei tre punti per continuare il testa a testa in vetta con l'Italia, mentre quella di Levy sogna il colpaccio che le permetterebbe addirittura di scavalcare le 'Furie Rosse' in classifica. Calciomercato.it vi offre il match del 'Molinon' in tempo reale.

CLASSIFICA: Spagna e Italia 10; Israele 9; Albania 6; Macedonia e Liechtenstein 0.