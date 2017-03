Inter, Simeone allontana i nerazzurri: "Il mio sogno è continuare con l'Atletico"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

22/03/2017 11:51

CALCIOMERCATO INTER SIMEONE ATLETICO / L'Inter di Pioli sta sorprendendo tutti, con il tecnico italiano in grado di prendere un gruppo a metà classifica, lontano dagli obiettivi d'inizio stagione e rilanciarlo. Da Mancini a De Boer fino a Vecchi, per poi concludere con l'ex Lazio, in grado di mettere nel mirino la Champions League, anche se poi a fine stagione dovesse 'accontentarsi' dell'Europa League. Il gruppo lo apprezza e, fosse soltanto una questione di meriti personali, meriterebbe di certo la riconferma.

Il calcio è però fatto anche di altri aspetti, come ad esempio l'appeal internazionale che un tecnico come Diego Pablo Simeone potrebbe garantire, così da esaltare i tanti tifosi nerazzurri, in Italia come in Cina, ottenere maggior visibilità e chiamare a sé calciatori di un'altra caratura. Per questa ragione il sogno 'Cholo' resta ancora in piedi ma ad allontanarlo è proprio l'ex nerazzurro. Intervistato da 'Radio Metro951' infatti, Simeone ha parlato del proprio futuro: "Il mio sogno è continuare con l'Atletico Madrid anche nella prossima stagione, proseguendo un percorso di crescita. Questa squadra è ancora giovane e ha margini di miglioramento, con giovani in grado di gettare le basi per una grande squadra. Abbiamo anche vinto una Liga, è bene ricordarlo, e il prossimo anno mi vedo ancora qui".

REAL-BARCELLONA - "E' difficile qui in Spagna che una terza squadra non si classifichi alle loro spalle, magari a 15 punti di distanza. Da giovane guardavo il Napoli di Maradonae credo l'Atletico abbia lo stesso compito, sfidare le migliori, come al tempo Juventus, Milan e Inter. E' difficile però competere con Real Madrid e Barcellona, che hanno una potenza ineguagliabile anche nei confronti di PSG e Manchester City".

FINALE - "Non sarebbe giusto fantasticare sulla finale di Champions, quando ci toccherà affrontare una squadra come il Leicester, in grado di eliminare il Siviglia".

Simeone ha inoltre rilasciato una lunga intervista a 'Onda Cero', soffermandosi anche sulla prospettiva della panchina della Nazionale: "Un giorno mi piacerebbe allenare l'Argentina, anche se dovrei ancora crescere come tecnico. Real? Non ci andrei per una questione sentimentale ma potrei allenare un'altra squadra in Liga".