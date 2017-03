Calciomercato Juventus, Isco si allontana: ecco le cifre

22/03/2017 11:46

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / Il futuro di Isco è sempre più lontano dal Real Madrid. Il giocatore non sembra essere intenzionato a rinnovare con i 'blancos', a meno che la società non venga incontro alle sue richieste economiche e tecniche. Il suo contratto scade nel 2018 e a questo punto l'ipotesi svincolo prende sempre più corpo. Il Barcellona osserva particolarmente interessato e avrebbe già fatto la sua mossa. Secondo il 'Mundo Deportivo', i blaugrana avrebbero offerto al giocatore 20 milioni di euro, da spalmare su cinque anni e da aggiungersi all'offerta contrattuale di base, per svincolarsi tra un anno dalle 'merengues'. Un guaio per la Juventus, molto interessata al centrocampista spagnolo. L'idea, per i bianconeri, potrebbe essere quella di bruciare i tempi e presentare un'offerta al Real Madrid. I campioni d'Europa potrebbero anche pensare a uno sconto sul cartellino del giocatore, per non perderlo a costo zero e non farlo andare dagli odiati rivali.

N.L.C.