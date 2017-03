Calciomercato Milan, offerta shock del Manchester City per Donnarumma

Raffaele Amato

22/03/2017 11:50

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Nella prossima sessione di calciomercato il Milan potrebbe perdere Gianluigi Donnarumma, specie se dovesse saltare del tutto la cessione del club alla cordata cinese 'Sino Europe Sports'. Per il giovanissimo portiere rossonero c'è la fila, anche se nelle ultime ore si è fatta strada la pista che porta al Manchester City.

Calciomercato Milan, follia Guardiola per Donnarumma

Secondo 'Sky Sport', Pep Guardiola ha individuato nel classe '99 Donnarumma, che tre giorni fa ha chiamato in causa il suo agente Raiola sulla questione legata al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2018, l'erede perfetto del fin qui non sempre affidabile Caballero e convinto lo sceicco Mansour a stanziare tra i 120 e i 150 milioni di euro per il cartellino del numero uno milanista, il cui futuro assieme a quello di De Sciglio - secondo l'esperto delle vicende di casa Milan Carlo Pellegatti, intervenuto ai microfoni della nostra redazione - saranno sicuramente i due primi temi che affronteranno i nuovi investitori, sempre ammesso che riescano a versare l'ultima caparra nelle casse di Fininvest e quindi a prendersi la società dalle mani di Silvio Berlusconi.