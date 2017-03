Calciomercato Napoli, rinnovo Insigne: le ultime di CM.IT tra offerta e richieste

ESCLUSIVO

Maurizio Russo / E.T.

22/03/2017 11:15

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Il calciomercato Napoli nelle ultime settimane ruota intorno ai rinnovi di contratto dei suoi big. Da Mertens a Ghoulam passando per Insigne, però, le trattative sono tutt'altro che semplici. Per il 25enne attaccante nativo di Frattamaggiore, in particolare, la situazione si è fatta rovente dopo che Lorenzinho è uscito allo scoperto con dichiarazioni pubbliche che forse non avranno fatto troppo piacere alla società azzurra. Dal "i matrimoni si fanno in due" al "sto aspettando la società, mi farei ammazzare per questa maglia": i messaggi al Napoli sono stati chiari.

Calciomercato Napoli, ecco cosa chiede Insigne

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l'ultima offerta del Napoli al suo numero 24 è quella di un nuovo contratto fino al 2022 da 3 milioni di euro a stagione a salire fino a 4 negli ultimi anni dell'accordo. Una cifra che comprenderebbe la cessione per intero dei diritti di immagine di Insigne al club di De Laurentiis. Dal canto suo, invece, il giocatore è disposto a rivedere al ribasso le sue pretese (a inizio stagione aveva chiesto 5 milioni l'anno, ndr) senza scendere però sotto i 3,5-4 milioni a stagione sin da subito per vedersi riconosciuto un premio per il fatto di aver percepito dal 2014 uno stipendio non certo da top player che si aggira intorno agli 1,5 milioni. Inoltre Insigne punta ad avere una percentuale sui diritti di immagine, considerato che ha ricevuto una ricca proposta da uno sponsor. Non sono in programma nuovi incontri nel breve periodo con il suo entourage, ma la sua volontà è quella di restare all'ombra del Vesuvio, ma solo a certe condizioni altrimenti è disposto ad andare a scadenza. D'altronde le pretendenti non mancano: dal Milan alle formazioni inglesi e spagnole.