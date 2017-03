Calciomercato Juventus, non solo il Real su Alex Sandro

22/03/2017 11:27

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEX SANDRO / Le prestazioni di Alex Sandro rendono felice la Juventus, ma, al tempo stesso, sono fonte di preoccupazione per i bianconeri. Nelle ultime ore, infatti, circola la voce di un interesse del Real Madrid per l'esterno brasiliano. I 'blancos', però, non sono i soli a corteggiare l'ex Porto. Secondo 'A Bola', infatti, in rampa di lancio c'è anche il Chelsea, come già anticipato tempo fa da una nostra esclusiva. La Juventus non intende svendere il giocatore e parte da una base d'asta di 45 milioni di euro, ma le rivali sembrano pronte alla sfida.

N.L.C.