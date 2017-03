Calciomercato Milan, Benzema si allontana: le ultime dalla Spagna

22/03/2017 11:31

CALCIOMERCATO MILAN BENZEMA / Futuro sempre in Spagna e targato 'Merengues' per Karim Benzema. Secondo 'Marca', il bomber francese che quest'anno ha realizzato 16 gol e 7 assist ha cominciato a trattare il rinnovo del suo contratto col Real Madrid, attualmente in scadenza nel giugno 2019. L'eventuale prolungamento con il club di Florentino Perez spegnerebbe del tutto o quasi i rumors legati al suo futuro. Nei mesi scorsi il 29enne franco-algerino è stato accostato anche al Milan.

R.A.