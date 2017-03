Italia, Ventura esalta i giovani: la nuova Nazionale rivoluziona il calciomercato

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

22/03/2017 11:45

ITALIA VENTURA DONNARUMMA BELOTTI / L'Italia di Conte, che ha sfiorato l'impresa agli Europei di Francia, uscendo solo ai calci di rigore contro la Germania, è stata l'ultima di una lunga serie di squadre diverse post 2006. Quel tipo di Nazionali che partono necessariamente sfavorite, per poi ricorrere all'orgoglio, alla grinta e alla voglia di ribaltare i pronostici. Ciò che Ventura sta provando a creare infatti è un gruppo in grado confrontarsi con chiunque, di donare nuovamente lustro alla maglia azzurra. Come Gasperini con la sua Atalanta, l'ex tecnico del Torino punta sui giovani e sa bene che, pur non centrando pienamente gli obiettivi che la gente richiede, che sia la qualificazione in Europa League o quella ai prossimi Mondiali di Russia, il successo sarà assicurato.

L'Atalanta ha infatti dimostrato che è possibile contrastare le grandi del torneo con un progetto a lungo termine, basato sulla qualità del vivaio. L'Italia, così come la Germania e altre Nazionali, ha ora il compito di mostrare tutto ciò sul campo. Giovani promettenti e di talento, da Donnarumma a Meret, da Spinazzola a Gagliardini, per poi giungere a Belotti, che rappresentano il futuro di un'Italia chiamata a vincere ma soprattutto a rigenerasi con nuova linfa alla chiusura di ogni ciclo.

Italia, Ventura chiede riconoscenza ai suoi giovani: per il gioco ci sarà tempo

Non è di certo un percorso semplice quello che attende il gruppo di Ventura, che va ancora delineandosi, gara dopo gara. Le news Italia poco esaltanti degli ultimi anni hanno portato la Nazionale a perdere il titolo di testa di serie. Ci si ritrova dunque a sfidare la temibile Spagna, che pure ha perduto parte di quell'aura d'imbattibilità. Fermata sul pari in Italia, si spera di riuscire a batterla in terra iberica, agguantando una qualificazione che non passi da ulteriori sfide rischiose. Prima di ogni calcolo, però, occorrerà mostrare la propria superiorità contro l'Albania. Ci si affiderà ai singoli più che al gioco, con un gruppo che Ventura spera gli sarà riconoscente, donandogli il 100%. Per il gioco sarà possibile attendere. Impossibile proporne uno ben oliato al momento, così come sarà categorico averlo assimilato in tempo per l'appuntamento in Russia nel 2018.

Italia, da Meret a Belotti: il mercato dei campioni azzurri

Si è a lungo parlato della mancanza di nuove generazioni all'altezza delle precedenti nel calcio italiano. Dopo la vittoria del Mondiale 2006 il concetto di giovani nel nostro calcio sembrava una chimera, al punto da definire 'promessa' i 24-25enni. La media si è ora abbassata e di molto, con la serie A che ha dato il via a una vera e propria caccia ai giovani, molti dei quali attualmente a Coverciano. Partendo dalla porta, è ancora tutto da decifrare il futuro di Donnarumma, che da anni si professa tifoso del Milan ma, a fronte della grave incertezza del destino del suo Milan, non può che restare vigile. Si è affidato alle cure di Mino Raiola, che gli proporrà di certo offerte mirabolanti. Il cuore è rossonero ma, dovesse continuare il 'teatrino cinese', l'addio alla serie A potrebbe divenire amaramente scontato. E' uno dei principali obiettivi del prossimo calciomercato della Juventus, anche se quel bacio alla maglia allo 'Stadium' paiono presagire un eventuale viaggio all'estero.

In alternativa però Marotta potrebbe scagliarsi su Meret, un altro talento premiato da Ventura, seguito inoltre dal Napoli che, come la 'Vecchia Signora', sarà chiamato a cambiare molto tra i pali. Un volto nuovo in difesa è quello di Spinazzola, il cui futuro pare già delineato. Se per Donnarumma e Meret possono esserci dubbi e prospettive di lotte di mercato, differente pare il discorso per il talento orobico, che potrebbe diventare bianconero già in estate.

A centrocampo si è conquistato un posto in Nazionale Bernardeschi, che a sprazzi ha mostrato il proprio talento in maglia viola. Tanti i dubbi però sul futuro del club, in un progetto che ad oggi non ha aiutato il classe '94 a limare i propri difetti e mostrare pienamente ciò di cui è capace. Avrà probabilmente spazio contro l'Olanda, in amichevole, mentre in campionato si ritrova a essere corteggiato da molte squadra, soprattutto l'Inter. Il suo contratto scadrà nel 2019 e una firma sul rinnovo ancora manca. La Fiorentina non rischia (ancora) di perderlo a parametro zero ma dovrà convincerlo della bontà del suo progetto e soprattutto resistere elle tante offerte.

Un discorso simile a quello del Torino di Cairo, che avrà l'arduo compito di trattenere Belotti. I granata hanno creduto in lui e il gioco di Mihajlovic lo esalta. Il prossimo anno però potrebbe già essere quello del salto di qualità, dando inizio alla caccia ai trofei che il suo talento richiede. Quei 100 milioni di euro lasciano pensare unicamente a prospettive estere, anche se, in caso di richiesta da parte del giocatore, non è detto che Cairo non possa accettare altri tipi di accordi, con qualche talento in entrata pronto a rendere più competitivo il suo Toro.