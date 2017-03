22/03/2017 10:54

CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Ottimismo in casa Milan per il rinnovo di Suso. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', al di là di chi condurrà la trattativa (Galliani o dirigenti della nuova proprietà cinese), nel mese di aprile è prevista un'accelerata per la firma fino al 2021 (al momento ha un contratto in scadenza nel 2019). L'ingaggio dovrebbe lievitare da 1 a 2,5 milioni di euro netti a stagione.

M.D.A.