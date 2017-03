Caso Insidioso, "26 maggio 2013: La notte più lunga...". Parte l'evento benefico

22/03/2017 10:41

CHIARA INSIDIOZO LA NOTTE PIU LUNGA / Pochi anni fa il caso di Chiara Insidioso, giovane tifosa biancoceleste, scatenò diverse reazioni di sdegno in Italia. La ragazza fu ridotta in fin di vita dal convinvente, con il mondo del tifo che si mobilitò subito per lei. Così, a distanza di circa tre anni, giovedì 4 maggio 2017 è stato organizzato un evento benefico in suo onore. Di seguito vi proponiamo il comunicato stampa:

Lo spettacolo teatrale "26 maggio 2013: La notte più lunga..." è un evento benefico con partecipazione su invito, che si svolgerà giovedì 4 maggio 2017 alle ore 21:00 a Roma presso il Teatro Orione in Via Tortona, 7.

La serata coinvolgerà i protagonisti ed i personaggi più amati e conosciuti di tutto il mondo Lazio del passato e del presente.

All'ingresso del teatro saranno posti dei salvadanai in cui gli invitati potranno lasciare un contributo spontaneo. L'intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza in favore di Chiara Insidioso, giovane tifosa Laziale vittima di una feroce aggressione da parte del suo ex compagno avvenuta il 3 febbraio 2014.

Al termine dello spettacolo teatrale verranno assegnati i premi "Chiara Insidioso" direttamente dal papà della ragazza, Maurizio Insidioso.

La realizzazione di questo spettacolo teatrale è opera di una squadra composta da grandi professionisti tutti di comprovata fede biancoceleste: l'autore e interprete Danilo Galdino, conduttore del programma radiofonico "Laziali On Air" e dell'evento live Di Padre in Figlio 2016 svoltosi lo scorso maggio allo stadio Olimpico; Giorgio Serafini Prosperi e Giovanni Pepe, regista e autore degli spettacoli teatrali "Tommaso Maestrelli: L'ultima partita" e "Mister -9"; la parte scenografica invece sarà realizzata da Stefano Scifoni.

I 1.000 spettatori biancocelesti invitati al Teatro Orione vivranno una serata dalle grandi emozioni e altamente coinvolgente.

Lo spettacolo racconta la notte magica che ha preceduto il derby più importante della storia calcistica romana, un viaggio tra sogno e realtà con la Lazio nel cuore.

Per info e prenotazioni contattare il 334.7643861 o l'email: lanottepiulunga@gmail.com.

Per tutti coloro che volessero effettuare una donazione in favore di Chiara Insidioso ricordiamo che il conto Poste Pay Evolution con seguente intestazione è l'unico esistente e autorizzato dal Tribunale Civile di Roma:

MAURIZIO INSIDIOSO MONDA

N. CARTA: 5333 1710 3246 0368

COD. FIS. NSDMZL71P24H501N

IBAN: IT54S0760105138256149756151

M.D.A.