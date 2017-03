Napoli-Juventus, è già polemica! Bianconeri arrabbiati per gli sconti

22/03/2017 10:06

NAPOLI JUVENTUS COPPA ITALIA / L'aprile del calcio italiano si annuncia caldissimo sin dal suo inizio. Dopo la sosta della Nazionale, infatti, Napoli e Juventus si affronteranno due volte al 'San Paolo' in tre giorni, dapprima in campionato e poi nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Questa seconda sfida ha già scatenato delle polemiche secondo quanto si legge sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Pomo della discordia è la decisione del club partenopeo di applicare prezzi popolari per riempire lo stadio. Una scelta che ha fatto arrabbiare i bianconeri che, da regolamento, hanno diritto di incassare il 50% dell'incasso totale. I dirigenti del Napoli, peraltro, non si sarebbero nemmeno preoccupati di avvisare quelli della 'Vecchia Signora' della promozione in atto. Ma c'è di più: le news Napoli prevedono che chi acquista il biglietto per la partita di campionato, potrà anche assistere alla Coppa Italia aggiungendo soltanto da 5 a 12 euro. Nel match di andata la Juve ha garantito metà dei 906mila euro incassati agli azzurri, mentre con i 33mila biglietti finora venduti, non si arriverebbe nemmeno alla metà.

Napoli-Juventus, dal campo al mercato: è sempre polemica

Sin dai tempi di Maradona e Platini, Napoli e Juventus non si sono mai amate. Ma negli ultimi tempi le polemiche si sono fatte sempre più velenose. Sia sul campo, con la diserzione della premiazione della Supercoppa Italiana da parte degli azzurri nel 2012 fino ai rigori della gara di andata in Coppa Italia; sia sul calciomercato, con il clamoroso trasferimento di Higuain a Torino dopo che i campioni d'Italia pagarono l'intera clausola di rescissione per strapparlo ai partenopei.

