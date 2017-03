Calciomercato Juventus, rifiutata offerta MONSTRE per Mbappé

22/03/2017 10:31

CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE' / Kylian Mbappé è già uno dei crack del mercato che verrà. L'attaccante del Monaco si è imposto all'attenzione dei top club europei grazie alle sue prestazioni in Champions League, particolarmente nelle due gare contro il Manchester City dove è andato a segno sia all'andata che al ritorno.

Secondo 'As', l'asta è già partita. La settimana scorsa il Monaco ha rifiutato un'offerta di 110 milioni di euro da parte di un non meglio precisato club inglese. Il quotidiano spagnolo sostiene che il Real Madrid è intenzionato a fare follie per il 18enne, che a Zidane ricorda molto Henry. Ma i 'blancos' non sono i soli a voler mettere le mani su di lui: il suo nome è finito anche sui taccuini di Juventus, Manchester City, Manchester United e Barcellona.

N.L.C.