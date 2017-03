Napoli, Hamsik super in Slovacchia: sesto 'Pallone d'Oro'

22/03/2017 10:16

NAPOLI HAMSIK PALLONE D'ORO / Importante riconoscimento in terra slovacca per Marek Hamsik. Ieri il capitano del Napoli ha ricevuto per la quarta volta consecutiva (la sesta in totale) il 'Pallone d'Oro slovaccco' come miglior giocatore dell'anno. Il campione è stato votato quasi ad unanimità, con 32 voti su 33 giurati. Hamsik in questa stagione sta inseguendo tanti record con la maglia azzurra e ha già messo nel mirino Maradona (distante solo 5 gol) come miglior bomber di tutti i tempi del Napoli.

M.D.A.