22/03/2017 10:20

CALCIOMERCATO MILAN EMERY / Non c'è solo la Roma, in Italia, alla finestra per Unai Emery: secondo quanto scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'allenatore del Paris Saint-Germain rappresenta anche l'alternativa in casa Milan nell'eventualità di una partenza di Vincenzo Montella. Il tecnico del PSG è stato accostato anche in passato al club rossonero, che per l'estate monitora anche Di Francesco e Mancini.

S.D.