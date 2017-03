Calciomercato Fiorentina, due questioni 'spinose': tanti club alla finestra

22/03/2017 09:40

CALCIOMERCATO FIORENTINA BERNARDESCHI KALINIC / Mesi importanti per il futuro di calcuni campioni della Fiorentina. Tra i rinnovi più importanti c'è quello di Federico Bernardeschi, in scadenza nel 2019. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', insieme a l suo manager Bozzo sarebbe fermo sull'intenzione di non rinnovare fino al 2022 con l'inserimento di una clausola rescissoria. Diverse sono le squadre interessate a lui: dalla Juventus all'Inter, passando per il Milan e alcune 'big' europee, con osservatori che ogni domenica si spostano per seguirlo. Da monitorare anche la situazione di Nikola Kalinic, che nel recente passato è stato seguito con insistenza dal Tianjin Quanjian di Cannavaro. Il campione ha il contratto in scadenza tra due stagioni e in estate c'è da fare attenzione all'interesse di Borussia Dortmund e Tottenham, che potrebbero ribussare alla porta dei Della Valle, i quali non vogliono fare sconti sui 50 milioni di euro della clausola rescissoria.

M.D.A.