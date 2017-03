Calciomercato Bologna, si punta sulla permanenza di Dzemaili

22/03/2017 09:18

CALCIOMERCATO VOLOGNA DZEMAILI / Grande stagione per Blerim Dzemaili con la maglia del Bologna. Il centrocampista ex Napoli, tra i leader della squadra, ha già segnato 9 gol tra campionato e Coppa Italia. Gli ultimi due proprio domenica scorsa nella roboante vittoria contro il Chievo. Tuttavia, da tempo si parla del rischio di vederlo partire a fine stagione per il ricco club di Saputo, il Montreal Impact. L'intento del club italiano, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe quello di farlo restare, con Di Vaio che ha lasciato aperto uno spiraglio. A provare a fargli cambiare idea potrebbe essere anche Donadoni, conscio della sua importanza nella squadra.

M.D.A.