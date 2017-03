22/03/2017 09:33

BRASILE ALLENAMENTO / Bella iniziativa del Brasile. Nella giornata mondiale dedicata alle persone affette dalla Sindrome di Down, la Seleçao ha deciso di ospitare alcuni ragazzi durante la sessione di allenamento. Scherzi e foto per Neymar e compagni, campioni non solo in campo.

M.R.