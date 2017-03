Calciomercato Roma, contatti con Paulo Sousa per il 'dopo Spalletti'

22/03/2017 09:24

CALCIOMERCATO ROMA PAULO SOUSA / La Roma, in attesa di una decisione di Luciano Spalletti sul suo futuro, valuta le alternative che offre il calciomercato nel ruolo di allenatore, da Di Francesco a Emery passando per Jardim, Mancini e Montella: secondo quanto si legge sulle pagine del 'Corriere dello Sport', la dirigenza giallorossa ha avviato i contatti con Paulo Sousa, tecnico della Fiorentina accostato con insistenza anche alla Juventus in caso di partenza di Massimiliano Allegri. La destinazione più probabile per l'allenatore portoghese, però, resta l'estero: c'è il Borussia Dortmund in prima fila.

S.D.