Calciomercato Milan, Galliani 'spera' in Braida per trattenere Deulofeu

22/03/2017 09:00

CALCIOMERCATO MILAN GALLIANI BRAIDA / Poche partite sono bastate a Gerard Deulofeu per imporsi nel Milan di Montella. L'ex talento del Barcellona, arrivato in prestito secco dall'Everton, sta facendo riflettere i catalani su una possibile riacquisizione (per 12 milioni di euro, cifra già prestabilita). Ad ammetterlo è stato Robert Fernandez, segretario tecnico del club. Così, riporta la 'Gazzetta dello Sport', la speranza dei rossoneri, che stanno pensando alla conferma del calciatore, consiste nel legame tra Galliani e Braida (dirigente degli spagnoli), con il milanista che potrebbe 'approfittare' della lunga amicizia per trattenerlo.

M.D.A.