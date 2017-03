Manchester United, ritorno al passato all'Everton per Rooney. GRATIS!

22/03/2017 09:04

ROONEY MANCHESTER UNITED / Wayne Rooney è intenzionato a rifiutare la corte del West Ham per tornare a vestire la maglia del suo club d'origine, l'Everton, in estate. Secondo quanto scrive in Inghiterra 'The Independent', la fumata bianca è "probabile": il Manchester United è disposto a rinunciare all'indennizzo economico per il cartellino del giocatore. I 'Toffes' sono pronti a garantire a Rooney un ingaggio da 150mila sterline a settimana. La destinazione Cina resta sullo sfondo.

S.D.