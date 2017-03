Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per Kovacic

22/03/2017 08:27

CALCIOMERCATO NAPOLI KOVACIC / Il Napoli è pronto a tornare a bussare alla porta del Real Madrid per Mateo Kovacic, già corteggiato in estate dal club partenopeo prima dell'acquisto di Marko Rog. Secondo quanto si legge questa mattina in edicola sulle colonne del 'Corriere dello Sport', il giocatore piaceva e piace ancora (nonostante lo scarso minutaggio avuto a disposizione quest'anno) e non è mai uscito dal radar di calciomercato Napoli. In estate è possibile un nuovo assalto.

S.D.