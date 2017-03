Calciomercato Napoli, Insigne aspetta risposte: sirene dall'estero

22/03/2017 08:14

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Il matrimonio tra Lorenzo Insigne e il Napoli sta vivendo un momento di riflessione. E' dalla scorsa estate che l'entourage del calciatore sta cercando un nuovo accordo con De Laurentiis con conseguente prolungamento e adeguamento dell'ingaggio. Al momento la trattativa è in stand-by, con il napoletano che ha mandato messaggi espliciti al patron: "Sto aspettando loro, se mi vogliono incontrare darò sempre la mia massima disponibilità - ha spiegato alla 'Rai' - Al presidente ho già detto abbastanza, non mi va di tornare sull'argomento. Con la coscienza sono a posto, ho espresso la mia posizione, se vuole continuare questo matrimonio bene, altrimenti ognuno andrà per la sua strada". Il calciomercato Napoli rischia di perdere uno dei migliori gioielli presenti in rosa qualora il presidente non dovesse assecondare le sue richieste. Insigne piace molto in Italia, con Juventus, Milan e Roma alla finestra, e all'estero, dove diversi club sono rimasti ammaliati dalle sue prestazioni in Champions contro il Real Madrid. L'obiettivo del club, pertanto, dovrà essere quello di blindarlo a breve per evitare brutte sorprese nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Napoli, le squadre su Insigne

Insigne, come accennato, piace molto anche all'estero. Nella fase più delicata del suo rinnovo, che ha vissuto momento difficili a inizio stagione, si era fatta avanti l'ipotesi Liverpool. Tuttavia, in Premier League potrebbe piacere molto altresì all'Arsenal, che si appresta a lasciar partire Alexis Sanchez ed è in cerca di valide alternative. In Germania, invece, in passato si è fatto il nome del Wolfsburg, ma anche il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti potrebbe farci un pensierino. Da non sottovalutare l'asse con il PSG, che potrebbe dire addio a Di Maria: Insigne raggiungerebbe Cavani e sarebbe il terzo colpo in uscita verso i francesi (dopo il 'Matator' e Lavezzi). Infine, in Spagna anche l'Atletico Madrid, che rischia di perdere Griezmann, può essere la giusta soluzione per il futuro del talento. Insigne, però, continua a ribadire la volontà di restare in maglia azzurra. Al momento la sua priorità è il rinnovo.

M.D.A.