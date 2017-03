Calciomercato Inter, non solo Manolas: assalto a Nainggolan

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

22/03/2017 08:09

CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN / Si infiamma l'asse di calciomercato Inter-Roma: l'interesse dell'Inter per Kostas Manolas è situazione nota, ma l'assalto nerazzurro alla rosa giallorossa potrebbe essere doppio e coinvolgere - si legge sulle colonne di 'Tuttosport' - anche il centrocampista belga Radja Nainggolan.

Il trasferimento del centrocampista belga a Milano appare ipotesi complicata. Dal ritiro del Belgio, il 'Ninja' ha dichiarato: "A Roma personalmente sto benissimo, la mia famiglia è felice e anche il tempo è spesso buono. A volte si fanno delle scelte per il denaro, altre invece per la qualità della vita, che per me è importante. Se andassi in Inghilterra, dovrei ripartire da zero ma io a Roma sto molto bene. Un'esperienza in Cina? Ora no, ma non si può mai dire no prima".

La Roma non intende privarsi del giocatore belga (il cui cartellino - scrive il quotidiano torinese - è valutato 50 milioni di euro) ed il giocatore non ha intenzione di lasciare la Capitale. Il rinnovo del contratto con i giallorossi ancora non arrivato e l'ambizioso progetto di Suning sono le due chiavi su cui farà leva l'Inter per 'tentare' il centrocampista.